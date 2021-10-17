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لبنان | بعد “الغزوة”.. شكوى من أهالي عين الرمانة ضد نصرالله شخصياً

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

الطيونة

تداعى مواطنون من أهالي عين الرمانة إلى البحث في ما أصاب منطقتهم وممتلكاتهم من أضرار فادحة نتيجة “الغزوة”، كما سمّوها، التي شنّها محازبون ومناصرون لحزب الله وحركة أمل وتسببوا بالأضرار المتعمّدة للمواطنين عن سابق تصوّر وتصميم.

وأشارت معلومات صحفية الى أن المتداعين بصدد تقديم شكوى قضائية ضدّ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله شخصياً وكل من يظهره التحقيق، مخططاً ومشاركاً في الإعتداء الذي تعرضت له منطقتهم، سواء لجهة عمليات التكسير أو إطلاق النار العشوائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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