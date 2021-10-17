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لبنان | فرونتسكا في ذكرى 17 تشرين: أمل بناء الدولة لا يزال ممكناً

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

لفتت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إلى أنّ “بعد عامين من انتفاضة 17 تشرين الأوّل، لا يزال صدى مطالب الشعب الدّاعية إلى حياة كريمة ودولة في خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة، يتردّد. وُلد أمل قوي في إمكانيّة بناء مستقبل أفضل للجميع”.

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “تحقيق هذا الأمل ما زال ممكنًا، من خلال تطبيق الإصلاحات الفعّالة والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في العام 2022”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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