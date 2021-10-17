لبنان | فرونتسكا في ذكرى 17 تشرين: أمل بناء الدولة لا يزال ممكناً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

لفتت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إلى أنّ “بعد عامين من انتفاضة 17 تشرين الأوّل، لا يزال صدى مطالب الشعب الدّاعية إلى حياة كريمة ودولة في خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة، يتردّد. وُلد أمل قوي في إمكانيّة بناء مستقبل أفضل للجميع”.

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “تحقيق هذا الأمل ما زال ممكنًا، من خلال تطبيق الإصلاحات الفعّالة والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في العام 2022”.