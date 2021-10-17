لبنان | توقيف شخص على خلفية مقتل الشاب في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 32 دقيقة

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان المدعو ف. س. على خلفية إصابة الشاب حسام الميسي بطلق ناري فجر اليوم، مما أدى الى مقتله.

من جهة أخرى، أصدر عائلة الميسي بيانا قالت فيه: “دفعا للالتباس حول ظروف مقتل ولدنا حسام الدين داود الميسي، فإننا عائلتا الميسي والنقوزي الراضون بقضاء الله تعالى وقدره، نؤكد أن ولدنا أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ في أثناء فحص مسدس حربي، وبادر زميله إلى نقله الى المستشفى وتسليم نفسه للقوى الأمنية. إننا إذ نضع هذا التوضيح أمام الرأي العام تبيانا للحقيقة ومنعا لأي استغلال لحادث الوفاة أو افتراض روايات لا حقيقة لها، نأمل رعاية مشاعر العائلة في مصابها، شاكرين مواساتكم لنا”.

وختمت: “ندعو الله أن يتقبل ابننا في الأبرار ويلهمنا الصبر والاحتساب”.