لبنان | ما هي آخر المستجدات في تحقيقات أحداث الطيونة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت مصادر أمنية لقناة الـLBCI، بأن “التركيز بالتحقيق بأحداث ​الطيونة​ يركز على أدق تفاصيل ما جرى على ​الأرض​ منذ بدء التجمع ومن ثم الإشكال ووعلى أول طلقة أُطلقت وأول جريح سقط وأول ضحية، ويتم مشاهدة كل الفيديوهات وسماع إفادات شهود عيان لجمع داتا توضح ما حصل بشكل دقيق”.

وأوضحت المصادر للقناة بأنه “يتم التدقيق بكاميرات المراقبة لتبيان حقيقة التحضيرات والتأكد من صحة انتشار القناصين على أسطح المباني، وما هو عدد الأشخاص الذين حضروا ليلة الحادثة وكيف تم توزيعهم، و​التحقيقات​ تجري بإشراف من مفوض ​الحكومة​”.

ولفتت الى أن “​الجيش​ لا يعلن عن أسماء الموقوفين ولا تصدر بيانا رسميا بلك أو بمسار التحقيقات، والجيش يتبع كل الإجراءات القانونية بدءا من التواصل مع أهلهم وأي حديث غير ذلك هو في غير محله”.