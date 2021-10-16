لبنان | فادي سعد رداً على باسيل: فسادك دمر البلد وتحريضك لن ينفع

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

علّق عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب فادي سعد على كلام رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.

وكتب في تغريدة على حسابه عبر تويتر: “أليست 13 تشرين ذكرى الفرار إلى السفارة بعد التخلي عن العسكر وتركه فريسة للموت؟ أم أن القاعدة اليوم هي أن يحتفل الفريق الذي قطع ظهر المسيحيين بالتخلي عنهم؟”.

وأضاف, “بالفعل أنك تستحق الشفقة لأن عقدتك لا تحل وفشلك مرض مستعصي وفسادك دمر البلد وتحريضك لن ينفع فالشعب اتخذ قراره, استحي بقا”.