لبنان | بعد فيديو حطيط.. كيف ردّ أهالي شهداء المرفأ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 4:58 مساءً

بعد انتشار فيديو للناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، يطالب فيه القاضي طارق البيطار بالتنحي، ردّ أهالي الشهداء بمؤتمر صحافي مؤكدين فيه استمرار دعمهم للبيطار.

واعتبرت جمعيّة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى أن ظروفًا مستجدّة أدت بابراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا، مؤكدين أن هذا الموقف لا يمثّلهم أبداً.

وشددوا على أنهم، أهالي وذوي الضحايا كما الجرحى، ثابتون على مواقفهم السابقة فيما يخص الثقة التي أولووها للقاضي طارق البيطار لتولي التحقيق بالقضية، مؤكدين أن قضيّتهم أعلى وأسمى مِن زجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة، كما على ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إلى العدالة أمام التحقيق.

وجددت اللجنة الوعد أن دماء أهلها وأولادها وأخوتها وجرحاها لن تذهب سدى وستقوم بكل الخطوات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفة سدًّا منيعًا ضد أَي تدخلات في عمل القضاء.

وفوجئ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مساء اليوم بمقطع فيديو “مستغرب” يظهر فيه الناطق باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت إبراهيم حطيط مطالباً فيه المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار بالتنحي.

ويظهر “حطيط” في مقطع الفيديو بشكل مرتبك، يتلو بياناً بطريقة تذكرنا بالطريقة التي ظهر بعض الأشخاص الذين تم اختطافهم سابقاً من قبل حزب الله أو أذرع النظام السوري، كما ظهر سابقاً “أحمد أبو عدس” في فيديو مفبرك، يتبنى فيه اغتيال الرئيس رفيق الحريري لإبعاد الأنظار عن مليشيا حزب الله ودورها في تلك الجريمة.

وتوجه حطيط، في ​الفيديو​ الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ​المحقق العدلي​ بالقضية القاضي ​طارق البيطار​، بالقول “نحن وضعنا دمنا عندك ولكن ما حصل يشير الى تسييس واستنسابية فاضحة ووصلت الأمور الى إراقة دماء الأبرياء، لذا، نحن نطالبك بالتنحي لإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر يكون أمينا على دمائنا”.

وكان لافتاً فيما طلب من حطيط تلاوته، ربط التدخل الأميركي بمسار التحقيق، حيث قال: “ندين التدخل الأمريكي السافر في القضية والتحقيق، فأميركا​ لم تدعم يوما أي قضية الا لمصالحها الخاصة الخبيثة، كما نرفض كل محاولات تدويل القضية خاصة أننا في ​لبنان​ لدينا تجرية سيئة مع المحاكم الدولية”.