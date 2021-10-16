لبنان | ميقاتي: على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.

وتم البحث في “ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص”.

وشدّد ميقاتي على أن “الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص”.

وأكّد ميقاتي أنّ “الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات”.