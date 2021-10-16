لبنان | تحضروا للأمطار.. إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 38 ثانية

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وتنشط الرياح أحيانا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الأحد حيث يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير المنخفض المتمركز غرب تركيا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بالإجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات. الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وتنشط الرياح أحيانا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية وتساقط أمطار متفرقة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 31 درجة. فوق الجبال من 10 الى 26 درجة. في الداخل من 12 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية صباحا، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد على الساحل، يسوء على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,44 ساعة غروب الشمس: 18,02