لبنان | عباس الحلبي: لا احد يتحاور مع احد فكيف يُنزع فتيل التوترات؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير التربية عباس الحلبي الى انه “لا اعتقد ان على مفكرة احد العودة الى الماضي، وهناك فئة من الناس معترضة على التحقيق وطريقته وهناك من ينتظرون هذا التحقيق لاجلاء الحقيقة حول الأسباب خلف انفجار المرفأ”.

وقال الحلبي في حديث عبر “صوت كل لبنان”: في لبنان الخلاف قائم دائما وأسباب النزاغ موجودة لأن لا تصدي لمعالجة هذه النزاعات، وفي هذا البلد لا احد يتحاور مع احد فكيف يمكن الوصول الى تحديد المشتركات ونزع فتيل التوترات.

وتابع: التوتر الحاصل مضبوط والأوضاع لن تتفلت الى ما يخشاه الشعب والحكومة ستعود الى الاجتماع قريبا وهذا هو المنتظر، وهناك معالجات تجري في هذا الوقت ونتمنى ان تصل الى تسوية معقولة تحافظ على هيبة القضاء وعلينا مساعدته.

وأضاف: الجهات المانحة خصصت المنحة الى التعليم الرسمي وبالنسبة للتعليم الخاص هناك مبادرات منفردة قامت بها السفارة الفرنسية وغيرها لمساعدته، ولكن المنحة التي نتكلم عنها مقدمة للتعليم الرسمي.

ولفت الحلبي الى ان هناك مدارس رسمية كثيرة بدأت بعامها الدراسي ولا مبررات بعد الثلثاء المقبل لعدم الانطلاق بالعام الدراسي في كل المدارس، والمشاكل المادية كبيرة وهناك مشكلة حقيقية ولكن يجب أن “نمشي الأمور بالتي هي أحسن”، مشيراً الى “أننا متضامنون مع المدارس الخاصة ونتمنى ان نجتاز هذا العام بسلام لمصلحة طلابنا، وتناقشت مع فخامة الرئيس بالمؤتمر التربوي ونحن على استعداد للتحضير له ومن الممكن ان يحصل في وقت قريب وسأقترح تشكيل لجنة للتحضير لهذا الأمر”.