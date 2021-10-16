لبنان | طقس نهاية الأسبوع: غيوم أمطار ورياح ناشطة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفضا جوّيا عاصفا ضرب اليونان بأمطار طوفانية سببت الفيضانات في اثينا ومدن عديدة وتساقط للثلوج على الجبال، وانحرف نحو تركيا الامر الذي سيؤثر على الساحل السوري ولبنان خلال الايام المقبلة بحالة عدم استقرار، فتتساقط امطار متفرقة يوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء بشكل متقطّع مصحوبة بعواصف رعدية محلية

طقس اليوم السبت، غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة المنتظر ان تتدنى بشكل حاد يومي الاحد والاثنين بسبب الرياح الباردة القادمة من شرق اليونان.

طقس يوم الاحد غائم مع تساقط امطار متفرّقة بخاصة على الساحل والجبال الغربية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 27 درجة نهاراً و 23 ليلاً

في البقاع: 22 درجة نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 07 ليلا

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 25 كم في الساعة، تنشط يوم الاحد لتلامس 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%