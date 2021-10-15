لبنان | جعجع يروي لـ”صوت بيروت انترناشونال” تفاصيل اشتباكات الطيونة.. ويسأل نصر الله “من شو خايف”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:22 مساءً - مواقف نارية أطلقها رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في مقابلة مع الإعلامي وليد عبود ضمن برنامج “بدنا الحقيقة” عبر “صوت لبنان انترناشونال”، حيث قال رداً على سؤال عما ‏إذا كان ما شهدناه بالأمس هو “ميني 7 أيار” وإنما هذه المرّة مسيحي: “يمكن أن نعتبر ‏في مكان ما أن هذا صحيح، وذلك لأننا يجب أن نعود إلى الهدف الأساسي وراء “7 ‏أيار” هذه المرّة الذي هو التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، حيث أن المحقق العدلي في ‏هذه الجريمة هو القاضي طارق البيطار، وكيف شاءت الظروف أنه تم تقديم طلبات ردّ ‏للقاضي أو ارتياب مشروع؟ وكيف في أوقات أيضاً تشاء الظروف بالرغم من كل تنوّع ‏لبنان، أن الطلب الأول وقع عند قاض اسمه نسيب اليا وهو أيضاً مسيحي والطلب ‏الثاني أحيل إلى قاض ثان اسمها جانيت حنا كما أن الطلب الثالث أحيل أيضاً إلى ‏قاض الأخير وهو هاني عيد. فإذاً وكأنه يجب أن يكون هناك اختصاص من المسيحيين ‏في مكان ما في هذا الأمر، وما “كفى ووفى” في القضيّة هو أنه على ما أسمع أن رئيس ‏الجمهوريّة ليس موافقاً على مسألة تغيير القاضي بيطار، لذا كان لا بد من نوع من 7 ‏أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف الذي هو حتى هذه اللحظة إقالة أو “قبع” القاضي ‏طارق البيطار، على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد القاضي البيطار”.‏

وعن سبب إصرارهم على قتل التحقيق، قال جعجع: “صراحةً، ليس لدي فكرة واضحة ‏عن سبب إصرارهم هذا، إلا أنني أرتكز في هذا الأمر على المؤشرات العمليّة الموجودة ‏لدينا جميعاً، وهنا أود أن أذكّر الجميع في أن كل هذه المسألة بدأت منذ 4 أشهر وليس ‏اليوم. وكي أتكلّم بصراحة تامة أيضاً، فأنا عندما تعيّن القاضي البيطار لم أكن أعرفه ‏وعندما رأيت صورته لديه “‏Baby Face‏” فقلت في نفسي قضيّةً من هذا الحجم ‏عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي “المعتّر” فما بمقدوره أن يفعل؟، كما أود أن أذكّر ‏الجميع أيضاً أننا استمرّينا من بعد تعيين القاضي البيطار بشهر أو شهرين نتابع مساعينا ‏بالتوصل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة، إنطلاقاً من أننا اعتبرنا أن عدداً كبيراً ‏من المسؤولين في الدولة اللبناني لهم علاقة بشكل أو بأخر في انفجار المرفأ وأن هذا ‏القاضي “المعتر” ليس بمقدوره القيام بأي شيء، وبالتالي لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق ‏المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة. وإذا منذ ‏قرابة الأربعة أشهر أطل علينا (الأمين العام لـ”حزب الله”) السيد حسن نصرالله وقام ‏بالانقضاض على القاضي البيطار، أنا شخصياً منذ حينه بدأت أتنبّه لما يحاول هذا ‏القاضي القيام به، وبدأت تتوالى الأحداث. وعاد كرّر السيد نصرالله فعلته هذه مرّة ‏ثانيّة وثالثة ومن ثم انفلتت “الأوركيسترا” في الهجوم على القاضي البيطار”.‏

وتابع: “أنا لا أعرف القاضي بيطار على الصعيد الشخصي، بصراحة تامة أنا أجهل ما ‏يقوم به في هذا الملف ولا أعتقد أن هناك إمكان أن يعرف أي فرد منا ما هو فاعل ‏باعتبار أن التحقيق سري ولا يطّلع عليه سوى الأشخاص المعنيين به مباشرة. بغض ‏النظر عما يقوم به القاضي البيطار، المنطق يقول إن هناك إجراءات ما قيد التنفيذ ‏وهناك تحقيق يأخذ مجراه وأول ما يمكن أن يظهر لنا كنتيجة أوليّة لعمل هذا التحقيق هو ‏القرار الظني، فلماذا لا ننتظر صدور هذا القرار؟ لماذا القيام بكل ما يتم القيام به اليوم، ‏فهل نتيجة التحقيق هي الحكم؟ هذا التحقيق الذي يجريه اليوم القاضي البيطار سيحوّل ‏أمام المجلس العدلي المؤلف من أهم خمسة قضاة في لبنان وعلى رأسهم رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى، فإذا كل هؤلاء يقومون بتسييس التحقيق ويريدون تسييس النتائج ‏والأحكام فعندها على الدنيا السلام”.‏

وأوضح جعجع أنهم “يريدون قتل العدالة لأنه تبيّن للجميع تباعاً ان القاضي البيطار لا ‏ستهول أي موقع من المواقع ويقوم باستدعاء من يرى أنه يجب استدعاؤه ويتصرّف على ‏ما يجب أن يتصرّف به قاضي التحقيق ولهذا السبب يريدون أن إيقاف عمله”.‏

ورداً على سؤال عما جرى في الأمس والصورة التي تصدّرت صحيفة “الأخبار” مظهرةً ‏إياه وكأنه “هيتلر” فبدل الصليب المعكوف هناك الصليب المشطوب، وعما إذا كان ‏سمير جعجع اليوم هو “هتلر لبنان”، قال: “شو هالحكي”، كل إناء ينضح بما فيه وهذا ‏الأمر معروف تماماً في علم النفس عند النرجسيين حيث يقومون بإسقاط صفاتهم على ‏الآخرين، فعلى الإطلاق أبداً هذا الأمر غير صحيح”.‏

أما بالنسبة لما يقال عن أنه البارحة عاد وظهر سمير جعجع القديم سمير جعجع الحرب، ‏قال: “لا لا، هذا الأمر غير صحيح وسأفسّر ذلك بسردي للوقائع التي أعرفها أنا فأنا ‏لا أدعي أنني أعرف كل الوقائع، فما أعرفه مرتبط بوجودنا نحن في عين الرمانة والشاح ‏والأشرفيّة وفي لبنان وبمتابعتي للسياسة”.‏

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا الوجود الذي يتكلّم عنه كان معداً ومحضراً، قال: ‏‏”نحن موجودون دائماً في هذه المناطق وأينما نحن موجودون، فعلى سبيل المثال موضوع ‏‏”كهرباء زحلة” التي عادت وانتهت بـ”خوش آمدی”، فكلما انخفض مخزون المازوت في ‏الشركة قليلاً كنا نجد في الشارع شباب “القوّات اللبنانيّة” في المنطقة، وإذا ما نقطع ‏الطحين عن ضهر العين في الكورة تجد شباب “القوّات اللبنانيّة” في الشارع، فنحن ‏موجودون في كل المناطق بشكل طبيعي. ففي الوقائع بدأ التصعيد منذ خمسة أو ستة ‏أيام بشكل كبير جداً وقام بهذا التصعيد بشكل أساسي السيد حسن نصرالله وفريقه ‏و”الأروكيسترا” المواكبة له، فبأي منطق يمكن لرئيس حزب، أياً يكن هذا الحزب، أن ‏يقف منادياً بأنه يريد “قبع” القاضي لذا يجب أن يتم “قبعه”؟ كما لا ننسى أنهم كانوا ‏قدو وجّهوا للقاضي تهديداً في اليوم الذي سبق، وقال السيد حسن إنه إذا ما لم تؤدِ ‏العمليّة القانونيّة القضائيّة إلى النتيجة التي يريدونها فسيلجؤون إلى وسائل أخرى، لذا كنا ‏جميعاً “على أعصابنا”. وإذ نسمع بأن هناك تنظيم لمظاهرة باتجاه قصر العدل نهار ‏الخميس، أي الامس. وسأذكر بعض الوقائع التي لا يعرفها أحد. نحن لدينا في الحزب ‏شخص يلعب دور صلة الوصل بين الأجهزة الأمنيّة وبيننا واسمه عماد خوري، لذا ‏اتصلت به وقلت له أنه على ما هو ظاهر هناك تظاهرة ستنطلق من الضاحية باتجاه ‏قصر العدل، وهذا حق طبيعي لكل لبناني، لذا تواصل مع قيادة الجيش وقوى الأمن ‏الداخلي وقل لهم أنهم يعرفون تماماً الحساسيات التقليديّة الموجودة بين عين الرمانة ‏والضاحية واطلب منهم أن يكون التواجد العسكري في تلك المنطقة كثيف فنحن يهمنا ‏جداً أن تمرّ التظاهر كتظاهرة من دون أي مساس بالسلم الأهلي باعتبار أن هذا السلم ‏الأهلي يهمنا جداً جداً. فقام خوري باتصالاته وعاد واتصل بي وأبلغني أنه سمع من ‏قيادة الجيش على أنهم أخذوا كل الاحتياطات اللازمة وهم على وعي تام لهذه النقطة ‏وسيقومون بنشر مجموعات عسكريّة عند كل مفترق طرق من الضاحية باتجاه عين ‏الرمانة، كما أبلغني أيضاً أنه سمع التطمينات ذاتها من قوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر ‏حصل ليل الأربعاء وليس أبداً كما يكذبون اليوم ويقولون إننا خطتنا ونزلنا قبل يوم من ‏المظاهرة وما إلى هنالك”.‏

أما بالنسبة لعقد اجتماع لتكتل “الجمهوريّة القويّة” ظهر الأربعاء وكلمته عقب ‏الاجتماع التي فُهمت وكأنها إطلاق النفير لكي يكون الجميع على جهوزيّة، قال: “هذا ‏التحليل خاطئ، فهذا ليس النفير العسكري أبداً وإنما نفير سياسي بامتياز، وسأفسّر ‏لماذا يهدف وقد قام النائب السابق طوني زهرا بالأمس بالكلام عن جزء منه. عقدنا ‏اجتماعنا للتباحث في الوسائل التي بين أيدينا في حال تمكن “حزب الله” من فرض قتل ‏العدالة بالقوّة وتغيير القاضي البيطار، وتباحثنا في جميع الوسائل القانونيّة وتبيّن لنا أن ‏القضاء يقوم بما يجب عليه القيام به والدليل على ذلك هو الحكم الأخير الصادر عن ‏محكمة التمييز في موضوع الرد وبالتالي من هذه الناحية لا يمكننا القيام بأي شيء ‏إضافي. لم يبق إذا سوى خيار واحد وهو إن قرّر “حزب الله” النزول إلى الأرض و”قبع” ‏القاضي البيطار بالقوّة بشكل من الأشكال، فاتخذنا قرار في تكتل “الجمهوريّة القويّة” ‏أن أفضل طريقة للمواجهة هي الدعوة فوراً إلى إقفال عام، وسأفصح عن أكثر من ذلك ‏أيضاً، فنحن عقب الاجتماع مباشرةً قمنا عبر قنوات الإتصال التي لدينا ببعض ‏جمعيات التجار وبعض الشخصيات النقابية من أجل مساعدتنا بالإقفال، لذا ردّنا على ‏ما كان من الممكن أن يقوم به “حزب الله” هو الإقفال العام ولا يزال حتى هذه اللحظة ‏هو الرد الوحيد الموجود على أجندتنا”.‏

واستطرد: “بعد انتهاء الاجتماع تبيّن لنا مسألة المسيرة وكما كنت قد قلت سابقاً ‏تواصلت مع رفيقنا عماد خوري وردّ علي جواب قرابة الساعة التاسعة أو العاشرة ليلاً ‏عن أن جميع الاحتياطات اللازمة متخذة وبالتالي نمت مرتاحاً، وبصراحة كانت تقديراتي ‏على ان هذه “الدفشة” الأولى التي يريدون القيام بها وبالتالي سيتوجهون إلى قصر العدل ‏ليظهروا أنهم جادون في ما يقومون به وستكون تحركاتهم تدريجيّة وقد نمت على هذا ‏الأساس. استفقنا في اليوم التالي، وهنا الغش والكذب الكبير الحاصل في هذه المسألة، ‏فأنا أتأسف كثيراً على كل ما نطقت به أبواقهم وعلى البيان المشترك الذي صدر من ‏بعد ظهر الأمس كما أتأسف أيضاً وكثيراً على وزير الداخليّة “يلي ما عارف شي من ‏شي” فهؤلاء يقولون إن المتظاهرين كانوا يمرون في المنطقة إلا أن مجموعات من “القوّات ‏اللبنانيّة” تعرّضت لهم وهذا خطأ تماماً، فخط سير التظاهرة هو: الضاحية – دوار ‏الطيونة – بدارو – العدليّة، وهنا أريد أن أطلب من جميع وسائل الإعلام ومن المحققين ‏فالجيش كان موجود، لكي نرى أين وقع الحادث الأولي، باعتبار أن هناك حادثة أوليّة ‏حصلة وثم عادت لتقع المشكلة في مكان آخر تماماً وأنا لا أعرف أين وكيف، والجميع ‏رأى مجموعات الناس التي خرجت من الضاحية حيث كان البعض فيها مسلحاً وآخرون ‏غير مسلحين”.‏

وتابع جعجع: “أود أن أسأل وزير الداخلية، الذي تنطّح البارحة للقول إن التظاهرة ‏تعرّضت لإطلاق نار، في حين أن التظاهرة في مكان آخر تماماً، فهذه التظاهرة خط ‏سيرها الضاحية – دوار الطيونة – بدارو – العدليّة إلا أن الحادث وقع في أحد أزقة ‏عين الرمانة قرب “مدرسة الفرير”.‏

ورداً على سؤال عن سبب تبني وزير الداخليّة هذا الموقف، قال جعجع: “لا يعرف ‏الوقائع وجنح باتجاه السياسي”.‏

وتابع جعجع سرد الوقائع: “نحن على الأرض، وهذا أمر صحيح، فنحن في كل المناطق ‏التي لدينا وجود فيها فنحن موجودون فيها ولا نغيب عن أي مسألة، وهنا يجب ألا ‏ينسى أحد ما بين عين الرمانة والضاحية من أحداث سابقة، ففي الستة أشهر الماضية ‏فقط وقع حادثتين أو ثلاثة، لذا نعم الجميع كانوا موجودين ويراقبون وينتظرون ‏وخصوصاً لأن هناك سوابق، والكلام عن تنظيم عسكري غير صحيح أبداً والجيش ‏اللبناني هو الوحيد الذي يعرف الوقائع كما هي، فنحن لدينا مراكزنا في المنطقة وفي ‏حالات كهذه بطبيعة الحال يقوم الشباب بالتجمع في هذه المراكز وهذا أمر طبيعي، ‏وخصوصاً في منطقة كعين الرمانة التي تعرّضت أكثر من مرّة وهم مستنفرون ‏‏”وطاحشين” ويعزمون المرور على أطرافها، فمن الطبيعي أن يتواجد الجميع في المنطقة، ‏إلا أن الكلام عن خط إمدادات وإنتشار عسكري فهذا غير صحيح أبداً و”ما في شي ‏منو”، والتواجد لم يتعد الوجود الطبيعي للشباب في أحيائهم. أما بالنسبة للكلام عن ‏القناصة فالجيش اعتقل قناصة ليقل لنا من هم ومن أين أتوا”.‏

واستطرد جعجع: “أولاً، الحادث وقع في أحد أزقة عين الرمانة، وما حصل هو ان ‏التظاهرة مرّت وتوجّهت باتجاه “العدليّة” وانضمت مع من كانوا موجودين هناك وهذا أمر ‏طبيعي وحق كل لبناني، وإذ أتى من ظهروا على جميع وسائل الإعلام ولا سرّ بهويتهم، ‏وحاولوا الدخول إلى عين الرمانة من المفترق الأولى فتصدى لهم الجيش، فحاولوا الدخول ‏من المفترق الثاني فعاد وصدّهم الجيش إلا أنهم عندما وصلوا إلى المفترق الثالث كان قد ‏كبر عددهم وأصبحوا نحوا مئة أو مئتي شخص وكان يقف عند هذا المفترق ثلاثة أو ‏أربعة عناصر من الجيش فهجموا عليهم ورموهم جانباً وهذا الأمر واضح تماماً في ‏الفيديوهات وموثّق، ودخلوا باتجاه عين الرمانة. بدأوا أولاً بتكسير السيارات الموجودة في ‏المحيط فاصطدموا بالأهالي وهناك حصل الحادث الأول إلا أنه ليس الحادث الأولي ‏الذي أوقع الضحايا التي وقعت. فهم لم يحاولوا فقط الدخول إلى المنطقة وإنما بدأوا ‏التكسير ومحاولة دخول البيوت وهذا أمر ظاهر في الكميرات وقامت وسائل تلفزيونيّة ‏عدّة بنشر هذه المقاطع الواضحة جداً”.‏

وقال: “ينبرون للكلام و”الفلسفة” عن أن ما حصل هو كمين للمظاهرة، وهذا الأمر ‏غير صحيح إطلاقاً، وليس “القوّات اللبنانيّة” من قامت بالدفاع عن المنطقة وهنا أعود ‏لأؤكد على هذه النقطة بالذات، كل أهالي عين الرمانة قاموا بذلك، وأكبر دليل هو أن ‏الجميع يعرف ما هو موقف النائب المستقبل سامي الجميّل من “القوّات اللبنانيّة” فهل ‏تمكن البارحة أن يمضي النهار من دون النزول إلى عين الرمانة والقيام بجولة كاملة؟ لماذا ‏قام بذلك؟ فهل هو يجول متفقداً “القوّات اللبنانيّة”؟ وهناك العديد من القيادات التي ‏قامت بالشيء نفسه بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن جولاتها، هذه قصّة منطقة ‏بأكملها ومجتمع بأكمله، كان هناك “القوّات” وغير “القوّات” أيضاً عدد كبير من الناس ‏كانوا متواجدين في المنطقة إنطلاقاً من الأجواء السائدة في البلاد والتي أوجدها السيد ‏حسن نصرالله بالذات، فهذه التعبئة والشحن من غير الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف ‏سوى لما شهدناه”.‏

تابع جعجع سرد الوقائع: “عندما مرّوا بالتظاهرة الفعليّة لم يتعرّض لمهم أحد، فعدد كبير ‏من الناس تريد السترة في هذه الأيام وجل اهتمامها هو بالأمور المعيشيّة اليوميّة، إلا أنه ‏عندما وصلت الأمور إلى هذا النحو أي “طحشة” إلى داخل المنطقة والجميع يدرك بأي ‏اتجاه سياسي وأي طريقة الواضحة على الكاميرات، قبل أن يطلق أي رصاص كان قد ‏سقط 4 جرحى من عين الرمانة، قبل أن يسقط أي قتيل أو جريح من الجانب الآخر ‏الذي أتأسف جداً على سقوطهم ومن يتحمّل مسؤوليّة ما حصل لهم هم قياداتهم التي ‏جرّتهم إلى هذا المكان بالذات”.‏

ورداً على ما قاله وزير الداخليّة عن إصابات بالرأس وإيحائه إلى أن هناك قتلة محترفين في ‏هذا الموضوع، قال: “يمكن لوزير الداخليّة أن يقول ما يشاء فأنا لا أعرف من أطلق ‏النار على من وإذا ما أصابه في كتفه أو في رأسه، ليجروا التحقيقات اللازمة ليكتشفوا ‏ما حصل اللهم أن يقوموا بالتحقيق من جميع الجهات، وليس على ما حصل ليل الأمس ‏واليوم. وهنا اتأسف على أن مديريّة المخابرات تقوم باستدعاء أشخاص من عين ‏الرمانة! هؤلاء كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، لا بأس استدعوهم ولكن الأولى ‏استدعاء من أتوا للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه”.‏

وشدد جعجع على ان “من كانوا موجودين في المنطقة هم أهالي عين الرمانة وشبابنا من ‏ضمنهم طبعاً”.‏

ورداً على سؤال عما إذا كان ما بين الموجودين في المنطقة شباباً من “التيار الوطني ‏الحر”، قال ممازحاً: “أصلاً لا أعرف إذا ما كان هناك بعد شباب في “التيار الوطني ‏الحر”.‏

وتابع: “أنا أعرف هذه المنطقة بشكل جيّد، فأنا عشت فيها على مدى عشر سنوات. ‏عين الرمانة، بالرغم من كل حجمها هي “ضيعة” فإذا ما دق الجرس عند البريد أو ‏حصل أي أمر باتجاه فرن الشباك فكل العالم تهب وتنزل من بيوتها ويقصدون مكان ‏الحادث والجميع يدرك كيف تكون الأمور في “عين الرمانة” لذا أتصوّر أن نعم كان ‏هناك شباب من “التيار” و”الكتائب” وكل المعنيين في المنطقة كانوا موجودين. وفي هذا ‏الإطار أريد أن أذكّر بحادثة وقعت في المنطقة منذ ثلاثة أو أربعة سنوات، حيث دخلوا ‏من الضاحية إلى المنطقة ولدى وصولهم إلى البيت الأول اقتحموه وقتلوا قتيلاً هناك، ‏وتبيّن أنه ينتمي إلى “التيار الوطني الحر”، لكي ترى الحظوظ في بعض الأحيان كيف ‏تكون. لذا نعم، أعتقد أن شباب “التيار الوطني الحر” في مكان وقيادتهم في مكان ‏آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس”.‏

أكمل جعجع سرد الوقائع رافضاً الدخول في البحث السياسي، وقال: “هناك شاهد ‏في هذه الحادثة كان موجودا على الأرض منذ ليل الأربعاء وإلى ما بعد انتهائها هو ‏الجيش اللبناني، وكان موجود بكثافة عند جميع المفارق، وكي تمكنوا من الدخول إلى عين ‏الرمانة أطاحوا بواحداً من حواجز الجيش”.‏

ورداً على الإتهامات التي وُجت للجيش بالإنكفاء أو أنه لم يؤد الدور الذي كان مطلوباً ‏منه، قال: “هذا غير صحيح أبداً، وأنا بصراحة كنت أعتقد كذلك أيضاً، إلا أنني عندما ‏عدت وشاهدت الصور والفيديوهات على بعض الشاشات التلفزيونيّة”، فمن الوضح جداً أن المهاجمين قرابة المئتي شخص حيث كان هناك ثلاثة أو ‏أربعة جنود عند النقطة العسكريّة وللأمانة فقد حاول الجنود إيقافهم ومنعهم من ‏الدخول إلا أن المهاجمين “لزقوهم بالحيط”، فما المطلوب من الجندي القيام به؟ أيريدون ‏أن يطلق النار على 50 شخصاً؟ وللأمانة أيضاً عاد وحاول الجنود عند النقطة اللحاق ‏بالمهاجمين، وبالتالي الجيش لا يمكنه أن يقوم بأكثر مما قام به، فهو كان قد أقام جداراً ‏عازلاً إلا أنهم اخترقوه و”طحشوا عليه”، ليتفضل وزير الداخليّة وليسأل الجيش بما ‏حصل معه على الأرض. “طحشوا” على الجدار العازل الذي كان قد أقامه الجيش بين ‏منطقة التظاهرة ومنطقة عين الرمانة. الذين هاجموا عناصر الجيش جحافل وبكل ما ‏للكلمة من معنى وأتمنى على جميع وسائل الإعلام والمحققين والقضاة النزول إلى عين ‏الرمانة وسؤال الناس العاديين البسيطين عما رأوه”.‏

ورداً على اتهام “حزب الله” و”حركة أمل” “القوّات اللبنانيّة” بوقوفها وراء ما حصل، ‏قال جعجع: “يمكن لهم اتهامنا قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر غير صحيح”.‏

أما بالنسبة لتقرير قناة “المنار” الذي قال إن القناصين القواتيين معروفة أسماؤهم، أوضح ‏جعجع أن “هذا غير صحيح وليقوموا بتسليم الأسماء التي يزعمونها للجيش اللبناني”.‏

ورداً على سؤال عما كان يريده المهاجمون، قال: “ماذا كانوا يريدون في 7 أيار؟ كانوا ‏يريدون يومها فرض وجودهم بالقوة من أجل أن تتراجع الحكومة عن القرار الذي كانت ‏قد اتخذته واليوم كذلك الأمر من أجل أن تتراجع عن القرار الذي اتخذته في تعيين ‏القاضي بيطار”.‏

وعما إذا كان يعتبر أن سمير جعجع أفشل 7 أيار جديد، قال: “لا ليس سمير جعجع، ‏من أفشل 7 أيار الجديد شعب حي موجود في عين الرمانة، وهذه الحقيقة بأكملها ولا ‏يحاولن أحد التفتيش يميناً ويساراً. هم يريدون دائماً ضحيّة سياسيّة، لا يمكنهم اتهام ‏شعب عين الرمانة لأن هذا الأمر لن يكسبهم أي شيء في السياسة، لذا يقومون باتهام ‏‏”القوّات اللبنانيّة”. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لكي أظهر مدى الكذب والغش الذي ‏يقومون به، ادعوا أن ما حصل هو على أثر اجتماعات عقدت في معراب في الليلة التي ‏سبقت وتم تكليف مسؤول أمني الشخصي بيار جبور بالنزول إلى المنطقة وهو قام بذلك ‏وأعطى التعليمات وما إلى هنالك. فهل تدركون أن بيار جبور ترك مسؤوليّة أمني ‏الشخصي منذ سنة وأصبح لديه مسؤوليّة حزبيّة مدنيّة إداريّة في منطقة جبيل؟ وبطبيعة ‏الحال أيضاً ادعاء الإجتماعات في معراب كاذب، لا بل كنا في حينه نقوم بالمسألة ‏العسكيّة تماماً لما يدعون أننا نقوم به وهي أننا نتصل بقيادة الجيش وقوى الأمن ‏الداخلي للحؤول من دون حصول أي صدام وهذا أقوله على الهواء وقيادتا الجيش وقوى ‏الأمن الداخلي موجودتان واتصالاتنا كانت على أرفع المستويات”.‏

ورداً على سؤال عما إذا كان تكليف جبور بمهمّة مدنيّة يمنعه بالقيام بمهمة عسكريّة إذا ‏ما دق الخطر على الأبواب، قال: “نظرياً لا، وإذا ما دق الخطر على الأبواب لا يمتنع ‏أحد منا، إلا أنه عملياً ليس هذا ما حصل إطلاقاً. فطالما أن الجيش موجود وقوى ‏الأمن الداخلي موجودة لن يدق الخطر على الأبواب”.‏

ورداً على سؤال عن سبب اتصال رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون به إذا ما كان ‏ليس هو وراء ما صحل، قال جعجع: “أنا أعرف الرئيس ميشال عون جيداً جداً، فهو ‏اتصل بي عن سابق تصوّر وتصميم من أجل أن يحاول أن يضع المسؤوليّة عندي. إلى ‏هذه الدرجة وأكثر أيضاً، ومن المعيب أن تحصل هكذا أمور في ظروف مماثلة. قال لي ‏بعد أن سألني كيفك: يجب أن نوقف هذه المسألة. فقلت له: فخامة الرئيس أي ‏مسألة. قال لي: هذه الإشكالات التي تحصل. فقلت له: جنرال الجيش منذ اللحظة ‏الأولى على الأرض، فقال لي: نعم ولكن تعرف الجيش لا يمكنه هناك تجمعات مدنيّة، ‏فقلت له: ليقم بفض هذه التجمعات وليأمرهم بالعودة إلى منازلهم، فقال لي: نعم، ‏ولكن تعرف هناك من يصعدون إلى الأسطح ويقومون بالتقنيص، فقلت له: ليقم الجيش ‏بمداهمته وإلقاء القبض عليه. فنحن جنرال لا دخل لنا في هذه القضيّة أبداً، إلا أننا ‏موجودون مع الناس بالشكل الذي الناس موجودون فيه. لا يفكرن أحد أننا سنستقيل ‏أو نهرب أو نخرج من بين الناس. فإذا ما حصل أي طارئ في زحلة على سبيل المثال، ‏فبطبيعة الحال شبابنا أول من سيكونون على الأرض وهذا الأمر تحصيل حاصل، إلا أن ‏هذا لا يعني أننا أعدينا خطّة وقمنا بانتشار، هذا غير صحيح ونحن جل ما في الأمر ‏أننا موجودين مع الناس وما يحصل على الناس سيحصل علينا”.‏

وأوضح جعجع أن الاتصال بينه وبين الرئيس كان سيئاً، وقال: “لم أستنظف هذا ‏الإتصال أبداً، وما أراد قوله ليس من باب النصح أبداً فرئيس الجمهوريّة أكثر شخص ‏يعلم تماماً بما هو حاصل على الأرض. وأعتقد أنه قصد تسميع من يعنيه الأمر أنه في ‏طرفهم ويتهمنا بنفس الطريقة التي هم يتهمونا بها وهذا الأمر غير مقبول أبداً”.‏

اما بالنسبة لما يشاع عن مواجهة “حزب الله” عصياناً عونياً، قال جعجع: “هذا الأمر ‏صحيح على مستوى تغيير المحقق العدلي حتى هذه اللحظة ولا أعرف إذا كانوا سيقومون ‏لاحقاً بالشراء والبيع في القضيّة على ما جرت العادة. اما على مستوى أحداث عين ‏الرمانة في الأمس فأنا شبه أكيد، وأعود وأكرّر أنني أعرف الجنرال عون منذ 40 عاماً، ‏فأنا لم أستنظف أبداً اتصاله بي. فما هذا الشوق الذي شعر به فجأة بعد 3 سنوات لم ‏يتم خلالها أي اتصال أو تبادل للكلام”.‏

كما استنكر جعجع حديث نصرالله قائلا “ما هذا المنطق الذي يتكلم به نصرالله بأنه مقابل كل وزير يجب ان ‏يستدعى وزير آخر؟”، مضيفا السيد حسن “من شو خايف”؟

وأشار جعجع إلى أن “حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية في لبنان ‏فليتعظوا مما حدث في العراق ويجب أن يعلم أن اللعبة ديمقراطية “، مشيرا إلى أن ‏اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله” لافتاً إلى أن “حزب الله لا يريد تبيان حقيقة ملف تفجير المرفأ على الرغم ‏من الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة لكشف الحقيقة”، مهددا “إذا حزب الله حاول تطيير التحقيق في الشارع سندعو إلى ‏إقفال عام شامل في البلاد”.

وتوجه جعجع لنصرالله بالقول ” اتّق الله حرام للي ماتو وحرام اللي انجرحوا” ‏لافتا إلى أنه حزب الله سيضحي من أجل “التيار” بكل شيء لقطع الطريق ‏على “القوات”، موها أن “بري حاول كثيراً رأب الوضع وهذه المحاولات تحتسب ‏في هذه الظروف”.