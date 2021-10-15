لبنان | سمير جعجع لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:22 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 11:07 مساءً

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال إطلالته الخاصة عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” في برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود إلى أن ‏اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله، مضيفا “حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية في لبنان ‏فليتعظوا مما حدث في العراق ويجب أن يعلم أن اللعبة ديمقراطية ‏”.

واستنكر جعجع حديث نصرالله قائلا “ما هذا المنطق الذي يتكلم به نصرالله بأنه مقابل كل وزير يجب ان ‏يستدعى وزير آخر؟ السيد حسن “من شو خايف”؟”، شارحا أن “القاضي بيطار لن يصدر الأحكام بل سيصدر القرار الظني ‏و5 قضاة كفوؤن جداً سيصدرون القرار”.

وأكد جعجع أن “حزب الله لا يريد تبيان حقيقة ملف تفجير المرفأ على الرغم ‏من الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة لكشف الحقيقة”، متوعدا “إذا حزب الله حاول تطيير التحقيق في الشارع سندعو إلى ‏إقفال عام شامل في البلاد”.

وتوجه جعجع لنصرالله قائلا “اتّق الله حرام للي ماتو وحرام اللي انجرحوا” ‏لافتا إلى أن “بري حاول كثيراً رأب الوضع وهذه المحاولات تحتسب ‏في هذه الظروف”.