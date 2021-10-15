لبنان | سمير جعجع لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية

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آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 11:07 مساءً
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال إطلالته الخاصة عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” في برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود إلى أن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله، مضيفا “حزب الله لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية في لبنان فليتعظوا مما حدث في العراق ويجب أن يعلم أن اللعبة ديمقراطية ”.
واستنكر جعجع حديث نصرالله قائلا “ما هذا المنطق الذي يتكلم به نصرالله بأنه مقابل كل وزير يجب ان يستدعى وزير آخر؟ السيد حسن “من شو خايف”؟”، شارحا أن “القاضي بيطار لن يصدر الأحكام بل سيصدر القرار الظني و5 قضاة كفوؤن جداً سيصدرون القرار”.
وأكد جعجع أن “حزب الله لا يريد تبيان حقيقة ملف تفجير المرفأ على الرغم من الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة لكشف الحقيقة”، متوعدا “إذا حزب الله حاول تطيير التحقيق في الشارع سندعو إلى إقفال عام شامل في البلاد”.
وتوجه جعجع لنصرالله قائلا “اتّق الله حرام للي ماتو وحرام اللي انجرحوا” لافتا إلى أن “بري حاول كثيراً رأب الوضع وهذه المحاولات تحتسب في هذه الظروف”.