لبنان | جعجع لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: ما حصل أمس هو “ميني 7 أيار مسيحي”

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آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 10:52 مساءً
رئيس حزب القوات سمير جعجع
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال إطلالته الخاصة عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” في برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود أن “ما شهدناه بالأمس هو “ميني 7 أيار” وذلك لأننا يجب أن نعود إلى الهدف الأساسي وراء “7 أيار” هذه المرّة الذي هو التحقيق في جريمة المرفأ”.
وأضاف “كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف الذي هو حتى هذه اللحظة إقالة أو “قبع” القاضي طارق البيطار، على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد القاضي البيطار۔”.
ولفت جعجع في حديثه أنه “وكي أتكلّم بصراحة تامة أيضاً عندما تعيّن القاضي البيطار لم أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه “Baby Face” فقلت في نفسي قضيّةً من هذا الحجم عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي “المعتّر” فما بمقدوره أن يفعل؟”.
وأشار جعجع “صراحةً ليس لدي فكرة واضحة عن سبب إصرارهم على قتل التحقيق إلا أنني أرتكز في هذا الأمر على المؤشرات العمليّة الموجودة لدينا جميعاً۔”.