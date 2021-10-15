اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي آخر مستجدات فيروس .

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 159
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1388
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6
– حالات وفاة: 0

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا