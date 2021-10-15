لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 159
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي آخر مستجدات فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 159
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1388
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6
– حالات وفاة: 0