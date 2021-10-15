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لبنان | سلسلة لقاءات لميقاتي للبحث في أحداث أمس في “الطيونة”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

نجيب ميقاتي

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في مكتبه اليوم، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حبث بحث معه ملف الاحداث التي جرت أمس في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الإسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.

كما أطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على أجواء مداولات مجلس الامن المركزي أمس.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وإطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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