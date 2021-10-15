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لبنان | حنكش: الرصاص ما برجّع الأرواح!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

الياس حنكش

غرّد النائب المستقيل الياس حنكش عبر حسابه الخاص على “تويتر”:

“من الساعة ١ الضهر لهلق سكان جسر الباشا وسن الفيل والمناطق المجاورة ما عم يقدروا يطلعوا من بيوتن من ورا كمية الرصاص الكبيرة يللي عم تنزل علين متل الشتي وعم تكسّر قزاز السيارات وتفوت عالشقق والمؤسسات.
الوضع مش مقبول!
الله يرحم الضحايا اللي راحوا … الرصاص ما برجّع الأرواح!”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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