لبنان | العثور على الطائرة المدنية التي سقطت الأربعاء في البحر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 10:31 صباحًا

عثرت صباح اليوم الجمعة الطائرة المدنية اللبنانيّة التي سقطت الأربعاء في البحر.

ويعمل مغاوير البحر على سحب جثتي الضحيتين من الطائرة التي سقطت في البحر قبالة حالات

يذكر أنه سقطت طائرة مدنية صغيرة على متنها شخصان، الأربعاء، في البحر قبالة السواحل اللبنانية.

والطائرة تابعة لـ”نادي الطيران اللبناني”، وقد سقطت في البحر قبالة بلدة حالات بمحافظة جبل لبنان.

وطلبت رئاسة الحكومة من الجيش إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الشابين اللذين كانا على متن الطائرة.

كما تم استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.