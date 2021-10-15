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لبنان | لجنة تجار بدارو تُعلن الإقفال التام

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فنادق في بيروت

عقدت الهيئة التنفيذية في لجنة تجار بدارو اجتماعا برئاسة جورج البركس، وأصدرت بيانا، أسفت فيه “للاحداث الاليمة التي شهدتها منطقة بدارو والتي سقط ضحيتها شهداء وجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونشكر الجيش لاخذه زمام الامور وسيطرته بسرعة على الوضع، كما اننا نطالب القوى الامنية والعسكرية بضبط الامن في المسقبل”.

وتابعت: “لما كان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات اليوم، لذلك، ندعو أصحاب المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم في بدارو الى الإقفال التام اليوم، حدادا على أرواح الشهداء وتعبيرا عن تعاطفنا العميق مع عائلاتهم متوجهين إليهم بأحر التعازي، آملين أن يسكب الله عليهم نعمة الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بان يستعيد الجرحى صحتهم وعافيتهم ليعودوا الى عائلاتهم واعمالهم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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