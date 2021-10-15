لبنان | الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 11:51 مساءً

دعت السفارة الكويتية في لبنان، اليوم الخميس، مواطنيها هناك إلى مغادرة البلاد، كما حثت الراغبين في السفر إلى لبنان على التريث.

ووفقا لبيان الخارجية الكويتية، دعت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق وعدم الخروج من منازلهم.

وطالبت السفارة الكويتيين بمغادرة البلاد وحثت الراغبين منهم في السفر إليها على التريث وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها بيروت اليوم.

كما ناشدت السفارة رعاياها في لبنان بالتواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاج لأنصار “حزب الله” وحركة أمل ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.