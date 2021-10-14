لبنان | الضمان يقفل أبوابه غداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إقفال جميع مكاتب ومديريات الصندوق، كما ويتقدم باسمه وباسم إدارة الضمان ومستخدميه بأحرّ التعازي من اللبنانيين جميعاً ومن ذوي الشهداء خصوصاً الذين ارتقت أرواحهم اليوم في محلة الطيونة في بيروت.

وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، آملاً أن يعمّ الأمن والأمان في وطننا الحبيب لبنان وأن ينتصر على كل من يريد له أن يغرق في آتون الفتن والأزمات.