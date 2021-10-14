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لبنان | الضمان يقفل أبوابه غداً

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إقفال جميع مكاتب ومديريات الصندوق، كما ويتقدم باسمه وباسم إدارة الضمان ومستخدميه بأحرّ التعازي من اللبنانيين جميعاً ومن ذوي الشهداء خصوصاً الذين ارتقت أرواحهم اليوم في محلة الطيونة في بيروت.

وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، آملاً أن يعمّ الأمن والأمان في وطننا الحبيب لبنان وأن ينتصر على كل من يريد له أن يغرق في آتون الفتن والأزمات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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