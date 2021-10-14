لبنان | تحذير أميركي من انزلاق الوضع في لبنان إلى منحنى خطير!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 4:16 مساءً

أكّدت نائبة وزير الخارجية الأميركية “فيكتوريا نولاند”، أنها أتت إلى لبنان بناء على طلب الرئيس بايدن لدعم الشعب اللبناني لأنّه يستحقّ الأفضل، محذرة من الأحداث التي حصلت اليوم ووصفتها بأنها “غير مقبولة”.

وخلال مؤتمر صحفي أضافت بأن “الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا 67 مليون دولار للجيش اللبناني”.

وحذرت نولاند “من انزلاق الوضع في لبنان إلى منحنى خطير”.

وفي ردها على سؤال صحفي، أشارت إلى أن “ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة “فرقعة إعلامية”.