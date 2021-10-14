لبنان | قفزة غير مسبوقة لدولار السوق السوداء.. تجاوز عتبة الـ21000!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف ​الدولار، اليوم الخميس في لبنان​ ارتفاعا جديدا، ليعود ويتجاوز عتبة الـ20 ألف ليرة لبنانية في ​السوق السوداء​.

وعلى وقع التطورات الأمنية في منطقة الطيونة في بيروت، تجاوز سعر صرف الدولار الـ21 ألف ليرة لبنان مقابل الدولار الواحد.

ويجري تداول الدولار بهامش بين 21100 ليرة للشراء و21150 ليرة للمبيع في السوق الموازي.