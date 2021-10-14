اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قفزة غير مسبوقة لدولار السوق السوداء.. تجاوز عتبة الـ21000!

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دولار - تعبيرية

سجل سعر صرف ​الدولار، اليوم الخميس في لبنان​ ارتفاعا جديدا، ليعود ويتجاوز عتبة الـ20 ألف ليرة لبنانية في ​السوق السوداء​.
وعلى وقع التطورات الأمنية في منطقة الطيونة في بيروت، تجاوز سعر صرف الدولار الـ21 ألف ليرة لبنان مقابل الدولار الواحد.

ويجري تداول الدولار بهامش بين 21100 ليرة للشراء و21150 ليرة للمبيع في السوق الموازي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا