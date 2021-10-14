لبنان | حميّه طلب مساعدة ماليزيا لإنشاء سكة حديد من بيروت لباقي المناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عرض وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه اليوم مع سفير ماليزيا لدى لبنان آزري مات ياكوب، في زيارة بروتوكولية، مشاريع الوزارة المهمة، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة، لا سيما ما يتعلق ببعض التجهيزات الملحّة لمطار رفيق الحريري الدولي كآلات الكشف أي السكانر والردارات وجرار الحقائب وأمور أخرى.

وتطرّق حميّه الى إمكانية تأسيس بنى تحتية حديثة لسكك الحديد ضمن معايير وتقنيات مبتكرة، كربط سكة للحديد من بيروت الى الحدود السورية مروراً بالبقاع، وامكانية انشاء خط سكة للحديد من بيروت الى بقية المناطق اللبنانية (الناقورة – طرابلس). وانشاء مرفأ جاف في منطقة رياق بهدف استثماره في مجال الحبوب.

وطلب من السفير الماليزي امكانية المساعدة في مشروع النقل العام لما له من أهمية على كامل الأراضي اللبنانية. وأبدى السفير استعداده لنقل كل ما عرضه الوزير حميه الى المسؤولين في بلاده لوضع الدراسات والحلول التي تناسب لبنان في هذا المجال، ليعود مجدداً لوضع الوزير بصورة ما تم اتخاذه من قرارات حكومة ماليزيا بهذا الشأن.