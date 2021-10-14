لبنان | “الوطنيين الأحرار”: المنظومة خاضعة لأوامر الدويلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 45 دقيقة

توقف المجلس الاعلى في حزب الوطنيين الاحرار بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الاعضاء، “امام تهديد السيد حسن نصرالله للقاضي بيطار ومن خلاله تهديد القضاء برمته، هدا الكلام الصادر عن امين عام حزب الله لم يفاجئنا ممن يعتبر نفسه فوق الدولة والحاكم بأمره، اما المستغرب بالنسبة لنا هو الصمت التام للمنظومة الفاسدة عما يجعلنا مقتنعين اكثر بخضوعهم لأوامر الدويلة”.

كما أضاف المجتمعون في بيان “عند تلويح بعض الاطراف بالانسحاب من الحكومة وتعطيل البلاد. على جميع مكونات هذه الحكومة الانصياع للديموقراطية ومبدأ فصل السلطات، كما نهيب برئيس البلاد ورئيس الحكومة وضع حد لكل التهديدات واتخاذ القرارات اللازمة من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار”.

الى ذلك، شدد الحزب “على اهمية التعويل على دور الجبهة السيادية من اجل لبنان التي تم اطلاقها في السوديكو بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١ وذلك لتحرير الوطن من الهيمنة الايرانية التى تهدد البلاد وظهرت جلياً بخطابات واداء حزب الله، كما نطلب من جميع الافرقاء الذين يؤمنون بهذه المبادئ الانضمام إذ ليس لدينا ترف الوقت”.

ولفت الحزب الى انه “يصر اكثر من اي وقت مضى، خاصة في الظرف الحالي ونظراً للاحداث الحاصلة، على حصر السلاح بيد الجيش والقوى الامنية وفقاً لاتفاق الطائف وتطبيقاً للقرارات الدولية ١٥٥٩- ١٦٨٠-١٧٠١، وصولاً الى الحياد الايجابي الذي يعتبر نقطة الخلاص”.

ورأى ان “امام الاحداث الحاصلة نطلب من الجيش الضرب بيد من حديد وعدم السماح لأي طرف باستغلال الوضع لزرع الفتنة وايصال البلد الى المجهول”.

وفي الختام، دعا المجتمعون “الحزبيين والاصدقاء للمشاركة في القداس الالهي على راحة نفس الشهيد داني شمعون وعائلته في ٢٣ الجاري”.