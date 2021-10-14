لبنان | تأجيل اجتماع لجنة المؤشر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي: بناء لطلب كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر المشكلة حديثا ، تم تأجيل موعد جلستها الأولى التي كان من المقرر عقدها غدا الخميس الواقع فيه ١٤ /١٠/٢٠٢١ في مقر وزارة العمل إلى موعد آخر يحدد في أقرب وقت ممكن …

ويأتي هذا التأجيل بسبب التطورات الحاصلة سياسيا وقضائيا وحركة الاحتجاجات التي سيقوم بها حزب الله وحركة امل امام وزارة العدلية .

ولم يحدد بيان وزير العمل موعدا اخر لاجتماع لجنة المؤشر وذلك لان وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير سيقوم بزيارة عمل الى عمان ويضم الوفد اثنين من اعضاء لجنة المؤشر الممثلين للهيئات هما نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس جمعية الصناعيين ياد بكداش وذلك خلال الفترة الحالية وحتى ١٦الجاري.