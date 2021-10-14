لبنان | جعجع: تصعيد حزب الله لا يجوز أن يؤدي إلى انحراف مجرى العدالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:08 صباحاً - منذ ساعتين

رأى رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ أنَّ “حزب الله وحركة أمل، أحرار بالانسحاب من الحكومة، لكن صمود رئيسي الجمهورية والحكومة بوجه ابتزاز حزب الله، هو المهم في هذا الوقت”.

واعتبر جعجع في حديث الى “العربية”، أن “الشارع يقابله شارع”، ورفض استعمال القوة من أي جهة، وقال إنه “إلى جانب القانون ولن يقبل بإقالة قاضي التحقيق تحت الضغط”.

وعن تكرار أحداث 7 أيار، أشار جعجع إلى أنَّ الأمور ليست مشابهة، ولا يعتقد أن الأمر سيتكرر.

وشدد على أن “تصعيد حزب الله، لا يجوز أن يؤدي إلى انحراف مجرى العدالة”.

ولفت جعجع، إلى أن “​المحقق العدلي​ عُين بمرسوم وزراي، وعلى ميقاتي ترك الأمور لتأخذ مجراها، كما أنه سيصدر القرار الظني في غضون أسبوعين، ويستطيع المتذرعون حينها تقديم أوراقهم أمام المجلس العدلي ونأمل تحمل كل من رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولياتهم.