لبنان | البرلمان لبيطار: الرؤساء والوزراء والنواب ليسوا من اختصاصك!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن “المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت”. واعتبر البيان، أن “أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه”.

ولفتت معلومات صحافية إلى أن “الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت كتاباً لوزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب”.