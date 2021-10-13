لبنان | الأبيض يلتقي شركات الضمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2021 3:54 مساءً

استقبل وزير الصحة العامة فراس الأبيض ظهر اليوم وفداً من جمعية شركات الضمان ضمّ رئيس الجمعية ايلي نسناس، ونائبه فاتح بكداش، وعضو مجلس الادارة اسامة سلمان، والامين العام جميل حرب، حيث تم البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع التأميني وكيفية تطوير هذه العلاقة لما يخدم صحة المواطن والمؤمَّن معاً.

بعد الاجتماع قال نسناس: كان اللقاء إيجابياً وتم البحث في الامور الصحية وانعكاسها على القطاع التأميني، وقد أكد الوزير انه في صدد اعادة النظر في كلفة الدعم التي تقدمها وزارة الصحة لتطال اكبر شريحة من المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها مع اعتماد وسائل المكننة الحديثة لتسهيل عمل الوزارة والمواطن على حد سواء.

وشكر “الوزير الأبيض على تفهّمه لهواجس الجمعية وامكانية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تصبّ في مصلحة المواطن اللبناني”.