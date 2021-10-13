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لبنان | بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

من اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ - ارشيفية

أصدر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، اليوم الأربعاء، بيانا أصروا من خلاله على عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق، محذرين من “مغبة التفكير باستبداله”.

وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانهم: “ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية”.

وأضاف البيان: “إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي، ونحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون”.

وأكملوا في بيانهم: “نحن أولياء الدم نتوجه على مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق..نحن أولياء الدم نحذر من مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد..كفوا أيديكم عن القضاء”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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