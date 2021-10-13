لبنان | كومار جاه بعد لقائه ميقاتي: للتركيز على الاصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2021 2:43 مساءً

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه الذي أعلن أن اللقاء “ركز على الاصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرها، اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، لافتاً الى أنه “في الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين افضل نوعية من الخدمات، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي.”

وقال ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح: “يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار.”