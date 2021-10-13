لبنان | برايس: إرهابيو حزب الله وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 11 دقيقة

حض المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، مشددا على ان بلاده تعارض ترهيب القضاء في أي دولة.

وقال برايس: ندعم استقلال القضاء في لبنان ويجب أن يكون القضاة في مأمن من التهديدات والترهيب، بما في ذلك حزب الله.

وأضاف: “لطالما كنا واضحين أن إرهابيي حزب الله وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. نعتقد أن حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني”.