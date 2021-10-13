لبنان | سقوط طائرة مدنية في حالات!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2021 11:38 صباحًا

سقطت طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني، من طراز سيسنا 172 في البحر، مقابل معمل سانيتا في حالات، وباشرت فرق الجيش والدفاع المدني عملية الانقاذ والبحث عن شابين كانا على متنها، وهما: باسكال عبد الاحد، وعلي الحاج أحمد.

وتابع وزير الداخلية بسام مولوي حادثة سقوط الطائرة وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وأوعز الى قوى الامن الداخلي للمشاركة في العملية.

وفي السياق نفسه اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.