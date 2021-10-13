لبنان | يمين يعلن رفض معامل التعبئة تسليم الغاز اليوم.. إليكم السبب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أعلن نقيب “مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز” انطوان يمين أن معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار، قائلا: “المعامل لا يمكنها تحمل هذه الخسائر”.

وأشار في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن هناك معامل اضطرت إلى الاقفال ليس لعدم توفر الغاز، بل لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر، داعيا إلى السماح لها بالبيع حسب سعر الصرف، لانها تشتري بالدولار وتبيع بالليرة، بالاضافة الى ان الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل.