لبنان | طقس خريفي يسيطر على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تسيطر على لبنان تقلبات جوية محلية بين اليوم صباحاً ويوم الغد، وتتركز على الجبال والمناطق الشرقية مع احتمال لزخات امطار رعدية محلية.

ثمّ يستقر الطقس تدريجياً لغاية يوم السبت، مع احتمال منخفض جوي يوم الاحد، يحمل معه انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية محليّة وثلوج على القرنة السوداء، ويستمر لـ٣ ايام حسب آخر التقديرات.

اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٥ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة على الجبال وشرق البلاد صباحا ثم يستقر الطقس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الخميس : طقس مستقر مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة ، من ١٢ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة : طقس مستقر مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة ، من ١٢ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س