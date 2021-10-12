لبنان | علي حسن خليل يتحدث عن تصعيدٍ من نوع آخر.. فماذا يقصد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

أكد الوزير السابق علي حسن خليل ان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مسيّس ومذكرة التوقيف التي صدرت بحقه غير قانونية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بعض الوزراء سيستقيلون احتجاجا على المحقق، قال: “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر في حال عدم تصويب المسار في قضية انفجار المرفأ”.

وشدد خليل على ان “مجلس الوزراء سيركز في اجتماع يعقده غدا الأربعاء على مناقشة آخر التطورات في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”.