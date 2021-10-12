لبنان | هل نشهد مفاجآت في جلسة الحكومة غداً؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2021 9:03 مساءً

على وقع التوتر والسجالات الحادة انتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث كانت هناك مداخلات حادة للوزراء الشيعة رفضاً لاجراءات القاضي البيطار، ما دفع بعدد من الوزراء للخروج من الجلسة لإجراء اتصالات مع مرجعياتهم السياسيّة.

وقد أفادت مصادر لقناة الـLBCI، بأننا “في ملف ​المحقق العدلي​ في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق البيطار​ وصلنا الى مفترق، والكلام عن تعليق جلسات وشل حكومة هو غير صحيح على الإطلاق، لكن وزراء ​حركة أمل​ و​حزب الله​ مكملون بموقفهم الذي عبروا عنه في الجلسة، لذلك نحن أمام مفترق يوم الغد، وربما قد نكون أمام مفاجآت، الا إن أوصلت الإتصالات المسائية الى حل معين”.

وذكرت القناة بأن أحد وزراء ​الثنائي الشيعي​ ذكر في الجلسة أنه “يجب قبع القاضي البيطار بسبب تصرفاته”.

أفادت قناة “الجديد”، بأن “وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى أعد مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء، مفنداً ما اعتبره ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومطالباً بكف يده عن التحقيق”.

وتابعت القناة: “رئيس الجمهورية فض جلسة مجلس الوزراء على أن تستأنف يوم غد بعد إجراء اتصالات لمعالجة الإنقسام الحاصل”.