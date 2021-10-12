لبنان | لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر وجميل السيد. وتابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء ودرس المواد المتعلقة بالعطلتين القضائية والإدارية، ومنصب الشرف.

وبدأت بدرس المواد المتعلقة بمعهد الدروس القضائية وأقسام هذا المعهد، حيث أوجدت قسما جديدا للتدريب المستمر، إضافة إلى قسم التدرج القضائي، وتناولت في هذا المجال درس مجلس إدارة المعهد ودور رئيسه ومدير الدروس ومدريي القسمين، وصلاحيات مجلس ادارة المعهد واجتماعاته وماليته، والنظام الداخلي للمعهد وتعويضات المدرسين، إضافة إلى بعض المواد الأخرى.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في متابعة درس الاقتراحات المتعلقة باستقلالية القضاء خلال الجلسة التي ستعقدها، العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الخميس.