لبنان | سفير الهند بعد لقائه ميقاتي: لقاء مثمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير الهند سهير اجاز خان الذي قال: “كان اللقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي، نقلت له تهاني رئيس وزراء الهند الذي تمنى له التوفيق في مهامه. كما بحثنا في العلاقات الثنائية وفي إمكان توطيد التعاون الاقتصادي …

وعرضت له مشاركة الهند في القوات الدولية في الجنوب حيث لدينا كتيبة كبيرة تقوم بدور مهم في الحياة الاجتماعية، وقد ثمن الرئيس ميقاتي دورها، وكان اللقاء جدا إيجابيا، واؤكد انه لطالما كانت العلاقات اللبنانية الهندية ممتازة، وسنستمر في تعزيزها وتوطيدها.