لبنان | ما صحة خبر “احتمال تسميم عناصر قوى الأمن في زغرتا”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تمّ تداولها حول “احتمال قيام أحد الأشخاص بوضع مواد سامّة في القهوة أو المشروبات الساخنة التي يحتسيها عناصر قوى الأمن في قضاء زغرتا من الكيوسكات وأكشاك بيع القهوة على الأوتوستراد الساحلي”.

إلى ذلك، أوضح مصدر أمني لـ”النهار” أنّ “الأمر بمثابة تنبيه للعناصر ريثما يتمّ التأكّد من الأمر”. كما أكّد أنّه “يتمّ ملاحقة الأمر من قبل الجهات المعنية ليُبنى على الشيء مقتضاه”.