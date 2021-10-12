لبنان | الـMEA تطلق خدمة البث التلفزيوني المباشر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية خدمة البث التلفزيوني المباشر التجريبي من باناسونيك أفيونكس لمدة شهرين على متن أسطولها المكون من تسع طائرات إيرباص A321neoLR في 1-10-2021 ، الامر الذي سمح للراكب بمشاهدة مجموعة واسعة من الأخبار والأحداث الرياضية المباشرة.

ستسمح خدمة التلفزيون المباشر من باناسونيك أفيونيكس للراكب بمشاهدة ما لا يمكن تفويته على أرض الواقع من راحة المقعد على متن الطائرة. وستوفر للراكب مشاهدة القنوات الإخبارية بما في ذلك بي بي سي وورلد وسي إن إن إنترناشيونال، إلى جانب الاحداث الرياضية المباشرة بالشراكة مع سبورت 24.

سبورت 24 التابعة حصريا لباناسونيك أفيونيكس هي المنصة الرياضية الأولى والوحيدة المباشرة في العالم. وهي تبث على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يوما في السنة، وتوفر للراكب أكثر من 16 ساعة من المحتوى الحي المتميز من أكثر من 30 دوري رياضي عالمي كل يوم.

وسيتمكن ركاب شركة طيران الشرق الاوسط من الاستمتاع بجميع الأحداث المباشرة وأفضل الأحداث الرياضية في العالم بما في ذلك اتحاد كرة القدم الأميركي ، الدوري الاميركي للمحترفين، NHL، جميع بطولات التنس الكبرى، جميع بطولات الغولف الكبرى، NRL، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، وأكثر من ذلك.

وسيتم تشغيل خدمة البث التلفزيوني المباشر على متن طائرات طيران الشرق الاوسط من خلال خدمة الاتصال أثناء الطيران من باناسونيك أفيونيكس، وبثها من خلال منصة الترفيه eX1، وكلاهما تم إطلاقه على أسطول A321neoLR التابع للشركة في عام 2020.وتم تصميم eX1 خصيصاً للطائرات ذات البدن الضيق، كما يوفر شاشة شخصية على كل مقعد عالية الدقة تعمل بواسطة اللمس.

وقال اندرو موهر، نائب رئيس الحلول الرقمية في شركة باناسونيك أفيونيكس: “نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع شركة طيران الشرق الاوسط، وتعزيز التجربة على متن الطائرة ، من خلال تقديم الأخبار المباشرة وأفضل الاحداث الرياضية في العالم لركابها”.

كما قال حسام مغربي، رئيس دائرة الخدمات الجوية في شركة طيران الشرق الاوسط: “تعتبر باناسونيك أفيونيكس شريكا مثبتا لطيران الشرق الاوسط. إن تجربة الخدمة التلفزيونية المباشرة هي الخطوة التالية الطبيعية بعد وضع أحدث أنظمة الترفيه والاتصال على متن الطائرة في العام الماضي والتي لاقت استحسان ركابنا الكرام”.