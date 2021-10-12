لبنان | كفّ يد بيطار عن ملف تحقيقات المرفأ موقتاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تبلّغ المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت طارق بيطار في هذه الأثناء طلب النائب علي حسن خليل وغازي زعيتر ردّه في ملف تفجير المرفأ الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفّت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً.

وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز يُوقف بيطار تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً.

وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان غدا التي استدعي إليهما زعيتر والمشنوق مرجأتين لحين بتّ طلب الرّد.