لبنان | OMT: خدمة تصريف الدولار إلى الليرة اختيارياً بدءاً من اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2021 11:12 صباحًا

أعلنت شركة OMT في بيان أنه تستمر في “تسديد التحاويل الواردة بالدولار نقدا وحصرا وتعلن الخدمة الاختيارية الجديدة لتصريف الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية”.

ولفت البيان إلى أن “OMT وشركات تحويل الأموال تشكل مصدرا أساسيا للدولار النقدي في لبنان، وتؤكد التزامها تسديد التحاويل الواردة بالدولار نقدا وحصرا”، وأن زبائن شركات تحويل الأموال يقسمون إلى من يريد الاحتفاظ بالعملة الصعبة من جهة، ومن يرغب بتصريف التحويل الوارد إليه جزئيا أو بالكامل إلى الليرة اللبنانية من جهة أخرى”.

واعتبر أن “شركة OMT وشركات تحويل الأموال لا تمارس أي عملية صرافة بالمطلق، ولكن بهدف تدعيم الاحتياط بالدولار الأميركي، سمح مصرف لبنان لـOMT وشركات التحويل بالاستحصال على ترخيص صيرفة يمكنها فقط من شراء الدولار الأميركي ممن يرغب من زبائنها وبيعه حصرا لصالح مصرف لبنان، وذلك وفق سعر صرف يومي محدد (للاطلاع على سعر الصرف، omt.com.lb)”.

ختم البيان: “وعليه، بدءا من اليوم، سيصبح بإمكان من يرغب من زبائن OMT تصريف دولاراته الواردة اختياريا عبر كافة مراكز الشبكة. بحسب الآلية، يستلم زبون OMT التحويل الوارد من الخارج كالعادة بالدولار الأميركي حصرا ويحصل على إيصال خاص بهذه العملية. ثم تعرض OMT عليه خيار تصريف المبلغ بالكامل أو جزئيا بحسب سعر الصرف اليومي المحدد، وإذا رغب بالتصريف، يعطي المبلغ بالدولار لـOMT ويستلم القيمة المعادلة بالليرة اللبنانية، ويحصل على إيصال ثان خاص بعملية التصريف”.