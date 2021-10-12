لبنان | الدفاع المدني: 53 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 24 ساعة الماضية، معززين بـ25 آلية إطفاء من إخماد النيران التي اندلعت في خزان لمادة البنزين داخل منشآت النفط في الزهراني.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد44) :

* أعشاب (عدد34):

(م.جبل لبنان) (عدد16): أنطلياس – باكيش – غريفة – دير القمر- معراب – سد البوشرية – غوسطا – عين كسور – جبيل- المغيرية – جون – دوحة الحص – الربوة. وأشجار : دوقا/اده – العبادية – مستيتا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد10) : شكا – (شكا وانفه) – حامات – حدشيت – بشري – جبل تربل – كفرحزير.

وأشجار: سبعل – (حوقا وبان) – النخلة.

(م.عكار) (عدد2) : تل عباس – العبودية.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد5) : شحور (*2) – علما الشعب.

وأشجار : ام التوت- الحلوسية.

(م. النبطية) (عدد1) : ميس الجبل.

* منازل (عدد2) : دده – الجية.

* سيارات (عدد1) : بيك اب لنقل غالونات المياه في دير زنون/برالياس.

* مؤسسات(عدد1) : داخل كاراج لطلاء السيارات في المدينة الصناعية/زحلة.

* كهرباء (عدد1) : داخل غرفة كهرباء في طورا.

* نفايات (عدد3) : واعشاب في : الهري – سوق الاحد/طرابلس – كفيفان.

* مختلف(عدد1) : اربعة براميل مازوت مخزنة داخل غرفة في أحد البساتين في العباسية.

– نقل وإسعاف (عدد9) :

* حوادث (عدد7): كفرشيما – الأشرفية – طريق الجديدة – الغبيري (*2) – قريطم – برج البراجنة.

* حوادث سير (عدد2): طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – الرويس ونقل جريح إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 53 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.