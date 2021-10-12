لبنان | القاضي سهيل عبود يحيل طلب حسن خليل وزعيتر على محكمة التمييز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

أحال الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد الطلب الثاني للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، بحسب ما أفادت “النهار”.

يذكر أن وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قدموا أمس الدعوى نفسها أي “طلب رد القاضي بيطار” أمام محكمة التمييز على أن يحولها الرئيس سهيل عبود الى غرفة من غرف التمييز يترأسها قاض آخر غير القاضية جانيت حنا.