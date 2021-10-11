لبنان | ادارة المناقصات: لم نتستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

أكدت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي أن لغاية بعد ظهر اليوم الاثنين 11 الحالي لم تستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول.

ولفتت إدارة المناقصات في بيان إلى أنها تنتظر استلام دفاتر الشروط من وزارة الطاقة والمياه للقيام بموجباتها القانونية كاملة، مرحّبة بالخطوة التي اقدم عليها وزير الطاقة والمياه بتطبيق قاعدة الاختصاص، بعد أن تم تجاهلها طيلة الفترة السابقة بالاستناد إلى استشارات وذرائع وحجج واهية.