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لبنان | ادارة المناقصات: لم نتستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

إدارة المناقصات

أكدت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي أن لغاية بعد ظهر اليوم الاثنين 11 الحالي لم تستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول.

ولفتت إدارة المناقصات في بيان إلى أنها تنتظر استلام دفاتر الشروط من وزارة الطاقة والمياه للقيام بموجباتها القانونية كاملة، مرحّبة بالخطوة التي اقدم عليها وزير الطاقة والمياه بتطبيق قاعدة الاختصاص، بعد أن تم تجاهلها طيلة الفترة السابقة بالاستناد إلى استشارات وذرائع وحجج واهية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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