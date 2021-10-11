لبنان | 70 طنا من المواد الغذائية وصلت الى لبنان من قطر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وصلت اليوم بتاريخ 11 تشرين الاول 2021 إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الرابعة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وكان في استقبال الطائرة السيد علي المطاوعة القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر والسيد ناصر القحطاني، سكرتير اول والعميد الطيار نزيه عقيقي ممثلا العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني.

وقد أعلنت دولة قطر في تموز الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وذلك في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.