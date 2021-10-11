لبنان | مولوي: لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحؤول دون امتداد النيران في الزهراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه تابع مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ الجنوب منصور ضو، الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات في منشآت النفط في الزهراني.

وطلب اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحؤول دون امتداد النيران وعزل البقعة القريبة من مكان الحريق، وتأمين المياه لصهاريج الدفاع المدني التي تعمل بجهد على محاصرة النيران المندلعة.

بدوره، أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أنه من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفًا من التمدّد.

يذكر أنه فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع في خزان الوقود في الزهراني.