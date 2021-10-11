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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة وكفرفالوس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/10/2021 ولغاية 31/10/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كما صدر عن المديرية بيان ثان جاء فيه:
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 11/10/ 2021 ولغاية 15/10/2021 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري- كفرفالوس يتخللها استعمال ذخيرة حية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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