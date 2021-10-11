لبنان | شارل حجا: نرفع الصوت ونحاول أن نجمع بعضنا كمغتربين فحقّنا أن ننتخب الـ128 نائباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 12:30 صباحًا

عبّر رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية شارل جحا عن امتعاض الاغتراب اللبناني من قضيّة تخصيص 6 مقاعد نيابية له وحصر تأثره بها.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن دائما مستعدون للانتخابات ونخاف من المبيّت في ما يحصل اليوم.. فحقّ المغترب باعطائه حقّه كاملا فهناك من يحاول ان يضع تأثير المغتربين الانتخابي “على الرفّ” وحين يقولون بانتخابنا كمغتربين 6 نواب فذلك يعني محاولة وضع حد لتأثيرنا”.

وتابع: “المغترب كان السباق للحضور والمساعدة في المشاكل التي حصلت في لبنان فلماذا محاولة ان يكون المغترب اليوم بعيدا عن التأثير في القرار؟”.

واضاف: “نحن نرفع الصوت ونحاول ان نجمع بعضنا فحقّنا ان ننتخب الـ128 نائبا كما في العام 2018 ونرفض موضوع الـ6 نواب ولذلك حتّى الان لم يتسجّل الا حوالي 6000 مغترب للاقتراع حتى الساعة “.

وقال: “نحن ننتظر فإن بقي الامر مبنيا على انتخاب 6 نواب فقط.. غالبية المغتربين لن يتسجّلوا للاقتراع.. ومن يستطيع سينزل الى لبنان ومن لا يتمكن فليسجّل. واجب كلّ منتخب ان ينزل الى لبنان لينتخب ولا ينتظر من احد ان يؤمن له مقعدا في طائرة فهذا هو الوقت ليتصرف كلّ تبعا لضميره”.

واعتبر ان “الموجود في الاغتراب يفكر بحريّة واستقلالية وهامش القرار الحر لديه كبير وهذا ما نعول عليه فلبنان بحاجة الى تغيير فما وصلنا اليه اثبت ان لا احد على قدر المسؤولية “.

وقال: “ندفع ثمنا على جميع الجهات بالاخصّ في الخليج وافريقيا حيث تبخّرت اموال المغتربين في البنوك اللبنانية وعانينا كثيرا ولكننا لم نترك لبنان ولن نتركه ونطالب بحقّنا وان لم نأخذه يمكن ان نلجأ الى خطوات كثيرة”.

وتابع: “لن نقبل نقل معارك الى الاغتراب حول 6 نواب خصوصا في ظلّ عدم وضوح في توزيعة الامر الطائفية واسس الانفاق وغيرها من الامور”.