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لبنان | ابنة الـ15 عاما أطلقت النار على نفسها عن طريق الخطأ.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
رصاصة استقرت برأس ابن الـ16 عاما

رصاصة استقرت بصدر ابنة الـ15 سنة

عثر على الفتاة ر.م. اسماعيل جثة في منزل والدها في بلدة زوطر الشرقية مصابة بطلق ناري من سلاح حربي في صدرها .

وأفيد ان ر.ا وعمرها ( 15 عاما) كانت تلهو بمسدس والدها العسكري في قوى الامن الداخلي وأصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ بصدرها، وتم نقل جثتها الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، وعملت عناصر من مخفر النبطية على فتح تحقيق بملابسات الحادثة.

وبعد ظهر اليوم تم تشييع ر.اسماعيل الى مثواها الاخير في بلدتها زوطر الشرقية.

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MO Nasa

MO Nasa

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